Libia: Casini, ‘voto parlamento turco catastrofe per Italia e Ue’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “La decisione del parlamento turco sulla Libia è un’autentica catastrofe per l’Europa e per l’Italia. Da tempo avevo sottolineato la necessità di iniziative più consistenti sullo scenario libico. La sorditá dell’Europa ha prodotto questo risultato, che rischia di ridurre drasticamente l’influenza Italiana ed europea”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini sul suo profilo Facebook.L'articolo Libia: Casini, ‘voto parlamento turco catastrofe per Italia e Ue’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

