La commerciante di 100 anni: "Lavoro finché non dovrò avere il pos" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rachele Nenzi Si chiama Brunilde Cocchi, il 22 maggio compirà 100 anni. Lavora nella merceria creata dalla madre da quando era bimba. Ora vuole chiudere per non adeguarsi al pos Il 2020 sarà un anno molto particolare per Brunilde Cocchi: il 22 maggio compirà 100 anni e dal 1° luglio l'obbligo del Pos. E la signora, nota a Prato per la sue merceria in via Mazzini, dove lavora da quando era piccina, è pronta a cederla piuttosto che adeguarsi alla tecnologia. "Si chiude" E quanto racconta Brunilde a Il Messaggero. La signora sull'orlo dei 100 anni ripercorre il suo passato in merceria: "Facevo le elementari, in casa mia bisognava lavorare, non stare a vagabondare". A stroncare questa storia e la bottega, nata nel 1927 per mano della mamma dell'anziana, ha inizio potrebbe essere l'arrivo delle sanzioni per quei commercianti che non si muniranno del bancomat. "Appena mettono ... Leggi la notizia su ilgiornale

