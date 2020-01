Kean: «Ancelotti mi chiede di godermi quello che faccio, di lavorare duro e di essere professionale» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Kean e Ancelotti. Al canale tv dell’Everton, Moise Kean ha rilasciato alcune dichiarazioni su Carlo Ancelotti. «E’ un ottimo allenatore. Posso imparare tanto con lui”. Commentando le partite disputate sotto la guida del nuovo mister, il 19enne ex Juve ha detto: “Abbiamo giocato bene a calcio, ci è piaciuto stare con la palla” Kean ha aggiunto che il mister gli chiede solo “di godermi quello che sto facendo, lavorare duro ed essere professionale. Per lui questo è molto importante. Parliamo della squadra e della posizione in cui devo giocare. E’ un buon allenatore”. L'articolo Kean: «Ancelotti mi chiede di godermi quello che faccio, di lavorare duro e di essere professionale» sembra essere il primo su ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

