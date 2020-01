Il decreto per il taglio del cuneo fiscale (Di giovedì 2 gennaio 2020) I tecnici del ministero del Tesoro stanno lavorato al decreto sul taglio del cuneo fiscale dopo che in manovra è stato istituito il fondo per la riduzione del cuneo, con una dote di 3 miliardi di euro nel 2020 e di 5 miliardi nel 2021 (che presto potrebbero diventare sei – un miliardo in più – visto che nel 2021 l’operazione partirà da gennaio, e durerà, pertanto, tutti e 12 i mesi). Il decreto per il taglio del cuneo fiscale Il Sole 24 Ore spiega oggi che in questi giorni gli esperti della Ragioneria generale dello Stato faranno i conti esatti: nel 2020 le primissime simulazioni parlano di un incremento medio degli stipendi di circa 500 euro (il bonus vale per soli sei mesi) che salgono intorno ai mille euro in più l’anno successivo. Il meccanismo, che sarà puntualizzato nel decreto attuativo, dovrebbe funzionare così. Al momento restano esclusi gli oltre 4 milioni di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

