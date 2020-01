Governo, Salvini attacca: “Qualcuno è pagato dalla Cina sul 5g” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Botta e risposta tra Salvini e il ministro Patuanelli. L’ex vicepremier ha attaccato sul 5G, il responsabile allo Sviluppo Economico ha replicato ricordando i rapporti con Mosca. BORMIO – La politica è in ferie ma anche dalle località turistiche non mancano dichiarazioni che scatenato polemiche. Come quella di Matteo Salvini. Salvini: “5G? Qualcuno è pagato…” Da Bormio, in Valtellina, il leader della Lega – parlando al Tg5 – ha lanciato l’affondo contro il Governo: “Quando il ministro dello Sviluppo economico dice sui telefonini, sul Huawei, o sul 5G c’è l’intesa, ecco o non capiscono, o qualcuno paga perché qualcuno non capisca“. Fonte foto: https://www.facebook.com/Salviniofficial/ Questione Cina “Il mondo passa attraverso la tecnologia e anche qua lo scontro sarà tra i Paesi del Patto ... Leggi la notizia su newsmondo

