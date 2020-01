Come saranno gli smartphone nel 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) (foto: @OnLeaks/Twitter) Il 2019 è stato un anno molto importante per il settore degli smartphone, perché ha gettato basi solide e concrete per il 2020 appena iniziato. Quali saranno tuttavia le caratteristiche tecniche che vedremo a bordo dei modelli top di gamma, oltre che sui modelli medi che compongono la più grande fetta del mercato? Anzitutto, la connessione 5g diventerà quella di default, così Come era stato per il 3g prima e per il 4g poi. I network di nuova generazione sono stati accesi in Italia e nel 2020 vedranno un’espansione costante e capillare. Di conseguenza, buona parte dei modelli – soprattutto quelli in uscita nella seconda metà dell’anno – saranno già compatibili con il 5g per navigare velocemente e a bassissima latenza. Anche i futuri iPhone saranno finalmente compatibili e si vedranno sempre più modelli di fascia media. I pieghevoli fioriranno dopo un ... Leggi la notizia su wired

