Colto da malore muore la notte di Capodanno giovane di Avezzano (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'Aquila - Un giovane di Avezzano è deceduto la notti di Capodanno in un albergo di Montesilvano dove stava trascorrendo l'ultima notte dell'anno, in compagnia della fidanzata. Ha lanciare l'allarme e chiedere l'aiuto dei soccorsi è stata proprio a ragazza quando si è accorta del malore del compagno, ma per Armando Olivieri, questo il nome dello sfortunato giovane, non c'è stato niente da fare. All'arrivo dell'ambulanza del 118 il cuore del 32enne aveva smesso di battere. Sul posto è prontamente intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che dovrà svolgere le indagini sul caso. La tragedia è avvenuta all'alba, in una camera dell'Hotel Duca degli Abruzzi. Anche il personale della struttura si è mobilitato per tentare di salvare Olivieri. Alla volta di Montesilvano sono partiti i familiari del ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

