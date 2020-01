Calciomercato Genoa: ufficiale l’arrivo di Behrami (Di giovedì 2 gennaio 2020) Valon Behrami è un nuovo giocatore del Genoa: contratto depositato e ufficialità arrivata dalla Lega Serie A Valon Behrami è un nuovo giocatore del Genoa. Il club rossoblù ha depositato in Lega il contratto del centrocampista svizzero classe ’85, che era rimasto svincolato dopo la rescissione del contratto col Sion. Il centrocampista svizzero aveva già vestito la maglia del Grifone nella stagione 2003/2004. Behrami, inoltre, ha anche militato nelle fila di Hellas Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Il #Parma avanza per #Kurtic - Gazzetta_it : #SerieA #mercato #Destro, il #Genoa a un passo. Il #Bologna punta su Barrow - DiMarzio : #Genoa, scambio di documenti in corso con la Juventus per il ritorno di Perin ? -