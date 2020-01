Bruscolotti: “Lobotka può risolvere le problematiche nel centrocampo del Napoli” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bruscolotti: in generale servono due centrocampisti. A questa squadra mancano nello spogliatoio leader come Reina e Albiol Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro. Queste le sue parole: SUI PROBLEMI DEL NAPOLI AVUTI NELLA SECONDA PARTE DEL 2019 “I problemi del Napoli nella seconda parte del 2019 sono stati tanti. La squadra era assemblata male a centrocampo, con pochi interdittori e troppi trequartisti. La speranza è che nel nuovo anno si possa invertire la rotta”. Bruscolotti SU LOBOTKA ”Lobotka? Può risolvere le problematiche in mezzo al campo. In generale servono due centrocampisti. A questa squadra mancano nello spogliatoio leader come Reina e Albiol, l’assenza di quest’ultimo si sente anche in campo, senza di lui Koulibaly sta faticando’ SULLA SFIDA DI ... Leggi la notizia su forzazzurri

