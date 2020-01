Austria, nel programma del nuovo governo niente passaporto italo-austriaco per i südtirolesi (Di giovedì 2 gennaio 2020) nuovo governo, nuove alleanze e nuovo programma. Succede in Austria, dove la nuova coalizione di governo costituita dal Partito Popolare Austriaco Oevp di Sebastian Kurz e dai Verdi di Werner Kogler ha raggiunto l’accordo per la formazione del nuovo esecutivo. E se per i Verdi si tratta della prima volta al governo, per il leader del Partito Popolare Austriaco Sebastian Kurz si tratta di un netto cambio di alleanza e di passo rispetto al passato, giacché sino allo scorso maggio il cancelliere Austriaco aveva governato il Paese assieme all’estrema destra Fpoe. E così come son cambiati gli alleati di governo, così è cambiato il programma del nuovo esecutivo, dando spazio anche alle istanze dei Verdi di Werner Kogler. E nelle 326 pagine del programma di coalizione si è registrato un netto cambio di contenuti anche circa il doppio passaporto italo-Austriaco per i südtirolesi. ... Leggi la notizia su open.online

