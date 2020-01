Australia, fuga di migliaia di turisti a causa dei continui incendi (Di giovedì 2 gennaio 2020) In Australia, migliaia di persone sono costrette a mettersi in fuga per i numerosi roghi che stanno devastando il Paese. Il bilancio è grave: 18 morti, 17 dispersi e mezzo milioni di animali uccisi. È una tragedia senza fine quella che, in queste settimane, sta colpendo l’Australia. Non accennano a placarsi gli incendi che stanno … L'articolo Australia, fuga di migliaia di turisti a causa dei continui incendi proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

