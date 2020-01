Arturo Scotto aggredito in strada: “Uno, due, tre cazzotti in faccia” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arturo Scotto, coordinatore nazionale ed ex deputato di Articolo 1-Mdp, è stato aggredito nella notte di capodanno in Piazza San Marco, a Venezia, da un gruppo di ragazzi, pare a volto coperto, che inneggiavano al Duce. Il racconto dell’aggressione “Un gruppo di giovani, tra i 20 e i 25 anni, stava inneggiando al duce, urlando tra l’altro ‘Anna Frank l’abbiamo messa nel forno’ – spiega – . Io mi sono avvicinato, chiedendo di smetterla, per tutta risposta mi hanno aggredito, colpendomi con quattro pugni“, ha raccontato Scotto all’Adnkronos. Su Facebook, poi, posta la denuncia ai carabinieri, insieme al racconto di quanto accaduto. “Uno, due, tre cazzotti in faccia. Sangue dal naso ma per fortuna nessuna frattura. Un ragazzo di venti anni è intervenuto per sedare la rissa: pestato di brutto. Non so come si chiama, ma lo ringrazio per il coraggio e il disinteressi. Gli aggressori si ... Leggi la notizia su thesocialpost

lauraboldrini : Solidarietà e un abbraccio ad Arturo Scotto, aggredito da un branco di vigliacchi al grido di “Anna Frank sei finit… - pbersani : Solidarietà al carissimo @Arturo_Scotto, aggredito stanotte a Venezia. È ora di capire che si tratta di reati. Se s… - AndreaOrlandosp : Solidarietà ad Arturo Scotto. Combattere i fascisti vigliacchi è nostro dovere quotidiano. Ricordiamocelo sin dal primo giorno dell’anno. -