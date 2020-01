Anna Munafò di Uomini e donne spiazza tutti: il gesto che nessuno si aspettava. Bomba! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Fiori d’arancio a Uomini e donne. Questa sì che è una sorpresa! E se pensate che stiamo parlando di una delle tante troniste o corteggiatrici passate per poco tempo nello show di Maria De Filippi, vi sbagliate. Già perché lei è una delle troniste più amate del trono classico. Parliamo proprio di Anna Munafò. Che ha fatto una grande sorpresa a tutti. Già sapete? Beh, Anna Munafò si è sposata! Dopo aver lasciato la televisione per un po’, pur restando sempre attiva sui social, la bella e amatissima tronista Anna Munafò ha sposato l’uomo della sua vita. Lui è Giuseppe e non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Un matrimonio, quello di Anna Munafò, che nessuno si aspettava e che ha preso tutti alla sprovvista. A dare la notizia (senza realmente darla ma con una foto e una didascalia molto significativa) è stata proprio Anna che su Instagram ha scritto: “Buon principio a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

