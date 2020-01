All together now, stasera l’ultimo atto: Giuliana Danzè all’assalto della vittoria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ultimo atto della seconda edizione di All together now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker e con J-Ax nel ruolo del presidente della giuria. Manca un solo step e si potrà decretare il vincitore, il talento che potrà portarsi a casa i 50mila euro del premio finale. C’è fibrillazione, perchè tra i tredici finalisti c’è la beneventana Giuliana Danzè. Un talento che aveva già affascinato nella prima esibizione e che si è confermato nella semifinale, dopo aver avuto la meglio sugli Armonium. La giovane Giuliana va all’assalto del successo per coronare il suo percorso personale e mantenere il titolo in Campania (la scorsa edizione è stata vinta da Gregorio Rega) ma dovrà sgomitare con gli altri cantanti, specie quelli che hanno saltato lo step intermedio per aver centrato il 100 durante la propria esibizione. Non è la ... Leggi la notizia su anteprima24

