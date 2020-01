Alena, l’influencer che non ha mai tagliato i capelli: “Il segreto? Niente phon” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alena, l’influencer che non ha mai tagliato i capelli: “Il segreto? Niente phon” La chiamano la vera Rapunzel, ma il suo nome è Alena. L’influencer ha una chioma bionda lunga 1 metro e 80 centimetri: e pensare che è alta 1,68 centimetri! Alena ha 34 anni, ma non taglia i capelli da quando ne aveva 5. Il suo segreto? “Non asciugo i capelli con il phon, non uso ferri o piastre, non mi pettino i capelli bagnati”. Alena Kravchenko, l’influencer che non si è mai tagliata i capelli E allora com’è possibile ottenere un risultato del genere? In parte genetica, in parte pazienza. “Li lavo una volta alla settimana, uso maschere naturali e vari tipi di oli per nutrirli”, ha spiegato l’influencer. Una volta a settimana, ma la seduta di shampoo dura all’incirca un’ora. Alena li spazzola anche due volte al giorno, per ... Leggi la notizia su tpi

