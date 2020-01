Tragico incidente, morto un 41enne, ferito il figlio di 9 anni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si stava recando da alcuni familiari per il cenone di Capodanno ed era a bordo della sua 500 X con il figlioletto di 9 anni quando da una via laterale è spuntata una un’auto che l’ha centrata in pieno e l’ha fatta prima capovolgere e poi schiantarsi contro un palo. Il Tragico impatto è avvenuto tra Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli. Senza scampo il 41enne Giuseppe Orbuso che è rimasto incastrato tra le lamiere mentre il figlio di 9 anni è stato sbalzato fuori dalla vettura e adesso è ricoverato in condizioni serie all’ospedale pediatrico Santobono ma non risulta essere in pericolo di vita. Feriti anche gli occupanti dell’altra auto. L'articolo Tragico incidente, morto un 41enne, ferito il figlio di 9 anni proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

