Terremoto, Capodanno di paura alle Isole Eolie: scossa tra Vulcano e Patti, distintamente avvertita a Lipari [MAPPE e DATI] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una violenta scossa di Terremoto ho causato il panico alle Isole Eolie. Il Sisma di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il 01-01-2020 10:08:54 (UTC) 58 minuti, 5 secondi fa 01-01-2020 11:08:54 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.33, 14.91 ad una profondità di 12 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Meno di un’ora fa, dunque, la paura è stata molta per gli abitanti delle Isole che hanno nettamente avvertito la scossa.L'articolo Terremoto, Capodanno di paura alle Isole Eolie: scossa tra Vulcano e Patti, distintamente avvertita a Lipari MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

