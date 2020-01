Revoca concessioni Autostrade, Di Maio: “Si perdono i profitti dei Benetton? Giusto perché non hanno mantenuto il Ponte Morandi” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Attenzione non facciamoci fregare. Tutta la retorica che si perdono i posti di lavoro” con la Revoca delle concessioni ad Autostrade “è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton, ed è Giusto perché non hanno fatto il loro dovere per mantenere quel ponte“. Così Luigi Di Maio in una diretta Facebook commenta la situazione di Aspi. “Io non sono tranquillo sul fatto che ci siano quei signori che non hanno mantenuto il ponte Morandi che oggi stanno gestendo 3 mila chilometri di Autostrade italiane. La retorica che si perdono i posti di lavoro è una sciocchezza – assicura Di Maio – bisogna riprenderci quella gestione e poi i dipendenti verranno chiaramente impiegati”. Il ministro degli Esteri poi sottolinea che proprio nel decreto Milleproroghe, entrato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, “è stata inserita una norma sulle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

