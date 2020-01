Palau, l’isola dell’Oceano Pacifico è il primo Stato al mondo a vietare le creme solari: “Uccidono i nostri coralli” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Se avete in programma una vacanza a Palau fate attenzione a non portare con voi creme solari. Sì, perché l’isola dell’Oceano Pacifico è il primo Stato al mondo a vietare l’utilizzo di creme solai perché ritenute dannose per i coralli e per la vita marina che popola le sue coste. Il provvedimento era Stato annunciato nel 2018 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2020: come riferisce la Bbc, nella piccola isola non potranno più essere né veduti né utilizzati prodotti solari. “Dobbiamo vivere e rispettare l’ambiente perché l’ambiente è la culla della vita“, ha spiegato Tommy Remengesau, il presidente di Palau, uno Stato che si promuove sul mercato turistico come un “paradiso incontaminato“. La decisione è stata presa dopo che recenti studi hanno accertato come i prodotti che vengono utilizzati per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti siano ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Palau, l’isola dell’Oceano Pacifico è il primo Stato al mondo a vietare le creme solari: “Uccidono i nostri coralli” - Noovyis : (Palau, l’isola dell’Oceano Pacifico è il primo Stato al mondo a vietare le creme solari: “Uccidono i nostri corall… - TutteLeNotizie : Palau, l’isola dell’Oceano Pacifico è il primo Stato al mondo a vietare le creme solari… -