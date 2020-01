Omicidio Meredith Kercher: Rudy Guede in permesso premio trascorre Natale e Capodanno fuori dal carcere (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Omicidio Meredith Kercher: permesso premio per l’ivoriano Rudy Guede, l’unico condannato in via definitiva a 16 anni per l’Omicidio in concorso e la violenza sessuale della studentessa inglese sgozzata nel 2007 a Perugia. Gli altri due imputati Raffaele Sollecito e Amanda Knox, come sappiamo, sono stati assolti in via definitiva da ogni accusa. Rudy Guede detenuto modello fuori dal carcere per le festività natalizie Rudy Guede ha trascorso il Natale fuori dal carcere di Viterbo, ospite a Perugia della famiglia di una sua maestra delle elementari. Guede, condannato per Omicidio in concorso con ignoti, gode infatti della semilibertà. Secondo quanto appreso dall’ANSA, l’ivoriano “sarà ospite fino al 2 gennaio della famiglia della sua maestra delle elementari”. Secondo le indiscrezioni trapelate, Rudy avrebbe già alloggiato in casa della ... Leggi la notizia su urbanpost

