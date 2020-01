Follia in stazione, botte a capotreno: ritardi sulla Circumflegrea (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il 2020 inizia con l’aggressione al capotreno di un convoglio della linea Circumflegrea di Napoli che questa mattina ha ritardato la sua partenza. A darne notizia è l’Eav, la holding dei trasporti della Regione Campania guidata da Umberto De Gregorio. La partenza del treno, diretto da Montesanto a Licola, era in programma questa mattina alle 7.23. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. Sempre per quanto riguarda la linea Circumflegrea, che collega il centro di Napoli con l’area flegrea attraversando il comune di Quarto, sono stati soppressi i treni delle 10.03 da Montesanto per Licola e da Licola per Montesanto. L'articolo Follia in stazione, botte a capotreno: ritardi sulla Circumflegrea proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

