Capodanno, il primo infortunio è a Limbiate: amputazione per un 24enne (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il primo infortunio di Capodanno si è registrato a Limbiate. 34 minuti dopo la mezzanotte è partita la chiamata d’emergenza al 118. Dalle parti di via Da Vinci, un ragazzo di 24 anni è rimasto infortunato nei festeggiamenti per l’arrivo del 2020. La situazione è apparsa da subito grave e in pochi minuti si sono precipitati un’ambulanza da Cesano Maderno e un’automedica in codice giallo. Con loro sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Dalle primissime informazioni, il ragazzo avrebbe subìto un’amputazione. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

