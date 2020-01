Capodanno di follia, pompieri accerchiati: “Ci hanno rubato le chiavi dell’autopompa” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Vigili del fuoco accerchiati e aggrediti con lancio di bottiglie mentre tentano di spegnere un incendio. L’episodio vergognoso è accaduto la scorsa notte a Milano e a denunciarlo sono gli stessi Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Subito dopo la mezzanotte è stato richiesto l’intervento di una squadra di pompieri in via Gola. Siamo nel quadrante sud ovest di Milano, zona Navigli. All’arrivo, i Vigili del fuoco trovano un incendio di rifiuti rovesciati in mezzo alla strada. Mentre iniziano l’intervento vengono accerchiati dai numerosi giovani presenti, che iniziano a tirargli bottiglie addosso. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

