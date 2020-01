Calciomercato, gli obbiettivi delle squadre di Serie A (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Calciomercato apre ufficialmente i battenti. La Juventus ha bloccato Kulusevski per giugno mentre l’Inter punta Vidal. Napoli vicino a Lobotka. Il Calciomercato 2020 è aperto e mai come quest’anno c’è grande attesa per le manovre dei club, in quello che è il campionato più equilibrato degli ultimi anni. Calciomercato, botta e risposta Inter-Juventus Pochi giorni fa, la Juventus ha messo la freccia sorpassando l’Inter nella corsa a Kulusevski, astro nascente della Serie A: i bianconeri lo lasceranno a Parma fino al termine della stagione, in accordo con l’Atalanta, proprietaria del cartellino dello svedese. I bianconeri hanno bisogno immediato di un centrocampista: piace Paredes, in uscita dal Psg, il quale potrebbe entrare in un’operazione di scambio con Emre Can. L’Inter, dal canto suo, cercherà l’affondo per Vidal: Conte ... Leggi la notizia su newsmondo

