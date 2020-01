Bianca, la prima nata in Italia nel 2020 e tutti i bimbi che nasceranno oggi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si chiama Bianca, pesa tre chili e 590 grammi ed è la prima bimba nata nel 2020, in Italia. È così che appena venuta alla luce, ha già stabilito il suo record personale: venti secondi netti dopo la mezzanotte era tra le braccia della mamma, alla casa di cura Santa Famiglia di Roma. È figlia di Ilaria e di Vincenzo. Secondo le prime stime, oggi nasceranno circa 392.078 bambini in tutto il mondo. A rendere noto il dato è l’Unicef: nel numero sono inclusi circa 1.210 bambini che nasceranno in Italia. A livello globale, Unicef stima che oltre la metà di queste nascite avverrà in otto paesi: India con 67.385 nuovi nati, Cina con 46.299, Nigeria con 26.039, Pakistan con 16.787, Indonesia con 13.020, Stati Uniti con 10.452, Repubblica Dem. del Congo con 10.247 ed Etiopia con 8.493. «Ogni gennaio, l’Unicef vuole celebrare i bambini nati il giorno di Capodanno, un buon ... Leggi la notizia su open.online

