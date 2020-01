Balotelli | incidente con l’auto a Capodanno

Incidente Balotelli - paura per il calciatore : sbaglia manovra e distrugge l’auto [DETTAGLI] : paura per Mario Balotelli, poche ore dopo l’inizio del 2020. L’attaccante del Brescia è stato protagonista di un piccolo Incidente, per fortuna senza conseguenze. Il tutto è avvenuto alle prime luci dell’alba, come rivela il “Corriere di Brescia”. Verso le 6 del mattino Balotelli avrebbe sbagliato una manovra finendo con la sua Fiat 500 Abarth davanti al cancello di una abitazione, poco distante da casa sua. ...

Incidente d’auto per Balotelli dopo il Cenone di Capodanno : distrutta la macchina : Balotelli, Incidente in auto dopo il Veglione di Capodanno: distrutta l’auto, lui è illeso Incidente di Capodanno per Mario Balotelli, il calciatore del Brescia che inizia così in malo modo il suo 2020. L’attaccante, come riporta il Corriere della Sera, nelle prime ore di questa mattina, 1 gennaio 2020, ha avuto un Incidente mentre era alla guida della sua automobile. Balotelli, di rientro a casa dopo aver festeggiato a Brescia ...