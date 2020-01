Anche gli Steam Awards 2019 premiano Sekiro: tutti i vincitori (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non potevano mancare di certo gli Steam Awards 2019 per andare a concludere l'anno videoludico nel migliore dei modi. L'avvento del 2020 ha infatti segnato Anche la chiusura delle votazioni aperte all'intera community della piattaforma di casa Valve, con gli utenti chiamati ad eleggere i migliori titoli usciti per PC nel corso degli ultimi 365 giorni. E naturalmente approdati Anche sul negozio digitale più celebre al mondo, il cui precedente (quasi) monopolio è stato di recente segnato dall'avvento di Epic Games Store, creato invece dalla compagnia di Fortnite. I videogiocatori hanno quindi parlato, e hanno scelto di incoronare miglior videogame dell'anno per gli Steam Awards 2019 nientemeno che Sekiro Shadows Die Twice, vale a dire l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki e della sua From Software - ora al lavoro sull'ancora misterioso Elden Ring, al fianco dello scrittore americano ... Leggi la notizia su optimaitalia

