Virtus Bologna, parla l’ad Luca Baraldi: “L’obiettivo numero uno è lo scudetto. E l’anno prossimo si va in Eurolega” (Di martedì 31 dicembre 2019) L’inizio di stagione della Virtus Bologna è stato praticamente impeccabile: in campionato 26 punti in quindici gare e conseguente vetta della classifica, mentre in EuroCup le V nere hanno conquistato l’accesso alle Top vincendo il proprio girone. C’è dunque tanta soddisfazione all’interno della società, ma c’è anche la consapevolezza di non aver concluso ancora niente e di dover continuare lungo questa strada: lo ha dichiarato l’amministratore delegato Luca Baraldi che, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato a 360 gradi della sua Virtus. Il primo argomento è stato la costruzione della squadra che sta facendo così bene: “Volevamo un top player che abbiamo individuato in Teodosic: scelto lui, abbiamo poi cercato giocatori compatibili. Tutti sono arrivati dopo un’attenta selezione grazie anche al richiamo di Teodosic, che è stato molto importante nell’opera di ... Leggi la notizia su forzazzurri

