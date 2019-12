Uomini e Donne anticipazioni trono classico | Trono in bilico per Carlo (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni scottanti per il Trono di Carlo Pietropoli. Le corteggiatrici Marianna e Marika discutono fra loro e non se le mandano a dire. Carlo perde la pazienza (un’altra volta) ma poi si scusa. Tra le due litiganti, Cecilia Zagarrigo guadagna terreno: Carlo e Cecilia si sono baciati. In attesa di rivedere il Trono classico in … L'articolo Uomini e Donne anticipazioni Trono classico Trono in bilico per Carlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Viminale : Uomini e donne della @poliziadistato al lavoro nella notte del #31dicembre. Per un #Capodanno in sicurezza.… - vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… -