Sequestro botti Capodanno 2020: ultime notizie e principali aggiornamenti (Di martedì 31 dicembre 2019) Sequestro botti Capodanno 2020: ultime notizie e principali aggiornamenti botti Capodanno: l’ultima notte del 2019 è alle porte e come accade di consueto si moltiplicano i sequestri di materiale esplodente. botti Capodanno: maxi sequestri in tutta Italia A Milano, per esempio, la Guardia di Finanza ha reso noto di aver sequestrato in previsione del Capodanno ben 2.400 chili di materiale esplodente. Solo in una delle operazioni più recenti, svoltasi tra il capoluogo meneghino e il vicino comune di Rozzano, sono stati sequestrati 740 chili di botti. Più o meno 300mila botti illegali, peso totale una tonnellata, sono stati sequestrati dai baschi verdi di Como. Una situazione simile a quella della Lombardia si è registrata tra Roma e dintorni (con operazioni tra Tivoli e Lido di Ostia): le fiamme gialle hanno evitato finora l’immissione sul mercato di circa una tonnellata e mezzo ... Leggi la notizia su termometropolitico

