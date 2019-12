Parità di genere, tra i neolaureati italiani guadagnano di più gli uomini o le donne? (Di martedì 31 dicembre 2019) Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento di fare qualche bilancio. Questa volta su un tema che riguarda da vicino i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro in Italia per la prima volta. Un tema, quello della (mancata) Parità salariale, che è sempre più al centro del dibattito pubblico ma che non è ancora stato affrontato con risolutezza, come dimostrano i dati di AlmaLaurea per il 2018. Alma Laurea / Dati 2018 Medicina e scienze Tra i neo-laureati in medicina, con un età media di 26 anni, la differenza salariale tra uomini e donne è di circa 150 euro mensili: 1.456 per gli uomini contro i circa 1.298 euro guadagnati dalle donne. Questo nonostante le donne siano più brave a trovare lavoro (61,5%, circa due punti percentuali in più rispetto agli uomini). Non è vero per tutte le materie scientifiche, dove gli uomini tendono ad avere leggermente più successo ... Leggi la notizia su open.online

Pietro__Bruno : RT @thevisioncom: Quando si parla di donne nel mondo del lavoro ci si concentra solo sul rompere il cosiddetto “soffitto di cristallo”: per… - robymarracino : RT @DonneLeader: Care amiche, vi auguro un'entrata felice nei ruggenti anni 20 del XXI secolo. Saranno anni in cui dobbiamo ruggire, tutte… -