Martina Nasoni confessa di essere stata vittima di bullismo (Di martedì 31 dicembre 2019) Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16 e ora protagonista di una webserie, ha confessato di essere stata vittima di bullismo quando era più piccola, a causa dei suoi problemi di cuore. La ragazza soffre di cardiomiopatia ipertrofica e ha subito diverse operazioni per l’inserimento di un peacemaker ma non si è fatta abbattere e oggi è fiera di quello che è diventata. Martina Nasoni, diversa per colpa della malattia Martina Nasoni ha parlato di alcuni episodi dolorosi della sua infanzia, quando fu vittima di bullismo. A Vanity Fair, la “ragazza con il cuore di latta” della canzone di Irama, ha dichiarato: “Oggi l’operazione, i problemi al cuore, il pacemaker sono parte di me. Non provo vergogna. Certo, quand’ero più piccola mi sono sentita diversa, sono stata vittima di bullismo, mi prendevano in giro. E io reagivo arrabbiandomi con la vita”. A fatica, la Nasoni è ... Leggi la notizia su thesocialpost

