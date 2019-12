Luciana Littizzetto delicata operazione: le condizioni della comica (Di martedì 31 dicembre 2019) Luciana Littizzetto è stata vittima di un brutto incidente. La comica è caduta improvvisamente fratturandosi polso e rotula. A comunicarlo è stata lei stessa attraverso un post pubblicato su Instagram. La foto in sala operatoria La torinese è stata sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico alla gamba all’ospedale di Torino, che è perfettamente riuscito. La … L'articolo Luciana Littizzetto delicata operazione: le condizioni della comica proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Agenzia_Ansa : Luciana Littizzetto cade in strada e si rompe un braccio e una gamba. La notizia dell'incidente postata dalla stess… - repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso - Fontanella64 : RT @Gazzettino: Luciana Littizzetto in sala operatoria dopo l’incidente: «Tutto ok!» -