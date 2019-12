LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA: tutti a caccia di Klaebo. Che partenza di Francesco De Fabiani! (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: Ustiugov guadagna ancora ai 3 km, ha 13″ di vantaggio su Melnichenko 12.59: Partenza a razzo anche di Retivykh, secondo a 2 decimi da Ustiugov 12.58: Nyenget, norvegese, è terzo al km 1.7 dietro a De Fabiani, al km 5 Melnichenko prende il comando con 6″ su Halfvarsson in rimonta e 8″ su Yakimushkin 12.57: Valnes perde addirittura 16″ al km 1.7 12.56: de Fabiani non è più primo al km 3. E’ quarto al momento alle spalle di Melnichenko, Holund e Spitsov ma davanti a Manificat a 1″5 dalla vetta 12.56: Che avvio di Ustiugov! Al km 1.7 ha 9″5 di vantagguio su De Fabiani. Una furia! 12.55: Il russo Spitsov si inserisce al secondo posto al km 3 12.55: De Fabiani davanti anche al km 2.1 12.54: Melnichenko avanti al km 3, Manificat secondo, Yakimushkin terzo 12.53: DE FABIANI!!! E’ primo al km ... Leggi la notizia su oasport

lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2020 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA: tutti a caccia di Klaebo. L’Italia si aggrappa a Francesco De… - enricospada2 : #FisCrossCountry #Tourdeski2020 #Sicidifondo #Fondo #Dobbiaco #Toblach Il Tour de Ski sbarca in Italia sulla neve d… -