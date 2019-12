LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA. Al via la gara femminile, Therese Johaug rivuole la leadership. Tra gli uomini tripletta russa e dominio di Ustiugov (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 13’59″5 per Scardoni al km 5; Debertolis passa in 14’08″9 e Comarella in 13’59″8 15:21 Oestberg in testa al km 1.7 con 3″1 di vantaggio su Brennan. 8’37″5 per Brocard al km 3 15:20 Ha preso il via Therese Johaug, che cerca di riprendersi quanto non ha più dopo la sprint di Lenzerheide: il comando del Tour de Ski 15;19 6’47″5 per Brocard al km 2.1, stesso tempo di Comarella 15:18 8’33″6, 8’33″9 e 8’34” per Debertolis, Scardoni e Comarella in questo ordine al km 3: sono sesta, settima e ottava parziali 15:17 Buon 5’00″6 per Elisa Brocard al km 1.7, è decima al momento 15:16 Intanto la norvegese Ragnild Haga ha iniziato a spingere e al km 5 è al comando con 13’46″5, tra i primi passaggi. Partita Ingvild Flugstad ... Leggi la notizia su oasport

