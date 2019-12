Il padre di Greta Thunberg: “Soffriva di depressione, non volevo scioperasse per il clima” (Di martedì 31 dicembre 2019) Giungono nuovi dettagli in merito alla vita della giovane attivista Greta Thunberg, paladina del clima e della lotta contro il cambiamento climatico. E a rivelarli è stato proprio suo padre. In una recente intervista del padre di Greta Thunberg, Svante, l’uomo racconta infatti molti particolari della vita della giovane attivista. In particolare, l’uomo rivela alcuni … L'articolo Il padre di Greta Thunberg: “Soffriva di depressione, non volevo scioperasse per il clima” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Tg3web : Il padre di Greta: 'Ora è felice, ho paura per l'odio che affronta. Per salvare il pianeta è uscita dalla depressio… - Sparecchiavoooo : RT @CesareSacchetti: Il padre di Greta Thunberg:'sono preoccupato per l'odio contro di lei.' Il dovere di un padre è quello di proteggere l… - oznerol4 : RT @CesareSacchetti: Il padre di Greta Thunberg:'sono preoccupato per l'odio contro di lei.' Il dovere di un padre è quello di proteggere l… -