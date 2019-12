Il gattone ed il bambino (Di martedì 31 dicembre 2019) Questa è la storia di un meraviglioso e amorevole bambino ed un bellissimo gattone arancione. Un bambino canadese un giorno entrò in un rifugio per animali con sua madre. Era felice perché gli avevano appena detto che gli avrebbero regalato un animale per il suo compleanno, e lui stesso avrebbe scelto quello che voleva. Il ragazzo era molto felice ed eccitato, stava per adottare un simpatico amico. Ma invece di un cucciolo o un micio il ragazzo fece un’altra scelta. Ed è proprio questa scelta che ha toccato i cuori di tutto il mondo. Secondo un sito di animali del posto, il bambino ha subito avuto un forte legame con un grosso gatto arancione. Il ragazzo e la mamma, come raccontato dallo staff del rifugio, scoprirono che il gatto gigante si chiamava Tiny ed era arrivato al rifugio insieme a suo fratello Trinity. Il personale ha spiegato che i fratelli non avevano una ... Leggi la notizia su bigodino

gattone bambino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : gattone bambino