Il dramma dell’Australia: gli incendi devastano tutto. 12 morti, 4mila fuggono in spiaggia (Di martedì 31 dicembre 2019) Il dramma dell’Australia: gli incendi devastano tutto. 12 morti, 4mila fuggono in spiaggia Sono ormai 12 le persone morte a causa dei roghi scoppiati in Australia dallo scorso settembre, che stanno devastando il paese. I corpi delle ultime due vittime, padre e figlio, sono stati rinvenuti questa mattina a Corbargo, un villaggio nel Nuovo Galles del Sud colpito da un vasto incendio. Cinque persone sono date per disperse. Nella località di Mallacoota, nello stato australiano di Victoria, nella parte sudorientale dell’isola, 4mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case e sono fuggite verso la spiaggia dopo che gli incendi hanno iniziato a lambire la costa. Immagini diffuse dai media internazionali mostrano il cielo che si tinge di rosso mentre gli abitanti accorrono sulla spiaggia per ripararsi dalle fiamme, mentre alcuni si allontanano a bordo di imbarcazioni ... Leggi la notizia su tpi

