Guardiani della Galassia, James Gunn: "Yondu non tornerà in vita" (Di martedì 31 dicembre 2019) La morte di Yondu Udonta in Guardiani della Galassia Vol. 2 non è stata accettata da molti fan, ma James Gunn conferma che il personaggio non tornerà mai in vita. James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha confermato che il personaggio di Yondu Udonta, interpretato nei due film da Michael Rooker, non tornerà in vita nel prossimo episodio dedicato ai Guardiani, spiegando anche il perché di questa decisione. I fan sono desiderosi di sapere quale sarà il destino dei loro personaggi preferiti e, tramite le stories di Instagram, uno di loro ha chiesto al regista se Yondu tornerà mai in vita. James Gunn ha prontamente risposto che nei suoi film nessun personaggio torna indietro se è deceduto: "No, in vita no. Se un personaggio muore nei miei film probabilmente ... Leggi la notizia su movieplayer

