Fuochi d’artificio silenziosi: l’idea per proteggere gli animali (Di martedì 31 dicembre 2019) Il sindaco della città di Banff, in occasione del Canada day ha fatto realizzare uno spettacolo pirotecnico con Fuochi d’artificio silenziosi, per ridurre l’inquinamento acustico e soprattutto garantire la sicurezza degli animali. Un’idea che si sta diffondendo anche in Italia. Fuochio d’artificio silenziosi, scelta per gli amici animali Gli spettacoli pirotecnici sono belli da vedere, ed entusiasmano per le luci, i fantastici colori che creano nel cielo, ma per gli animali ogni Capodanno si trasforma in un incubo. In Canada però il sindaco di una piccola cittadina ha avuto l’idea di creare uno spettacolo pirotecnico senza esplosioni, con Fuochi d’artificio silenziosi. Più precisamente, Corrie Dimanno, il vicesindaco della cittadina di Banff, ha voluto creare ad hoc uno spettacolo silenzioso per garantire l’incolumità degli animali durante il ... Leggi la notizia su notizie

emergenzavvf : Meglio festeggiare senza, ma se allo scoccare della mezzanotte vuoi farlo con i fuochi d’artificio, usa sempre quel… - emergenzavvf : Qualora abbiate deciso di festeggiare con i fuochi d’artificio, acquistate solo quelli omologati: quelli illegali s… - emergenzavvf : Meglio festeggiare senza fuochi d’artificio, ricordate comunque che la maggior parte anche se omologati possono ess… -