Emis Killa, post su instagram “Non sono Ricco” la metà dei guadagni va allo stato (Di martedì 31 dicembre 2019) Il rapper Emis Killa precisa di non essere ricco, lo stato si prende la metà dei suoi guadagni Destano stupore e sorpresa le rivelazioni di Emis Killa su instagram. Il rapper confessa, a chi gli ha chiesto se il successo gli ha dato alla testa, che a volte non ha una concezione equilibrata delle cose. Il cantante ha detto che in alcune occasioni ha mancato di umiltà, come quando ha parlato di un paio di jeans costosi come se fossero normali. Qualcuno gli ha fatto notare che costavano la metà di quanto guadagnava al mese. Killa ha ammesso di averlo fatto ma non con cattiveria, poiché a lui viene naturale parlare così. Il motivo è chiaro, abituarsi ad un altro stile di vita porta a dimenticare che quella che si sta vivendo in realtà non è la normalità. Ed è quello che ha fatto Killa, che come rapper di successo ovviamente conduce un altro tenore di vita! Su instagram Emis Killa ha detto ... Leggi la notizia su kontrokultura

