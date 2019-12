Dakar 2020: la startlist ed i piloti partecipanti nelle moto (Di martedì 31 dicembre 2019) Quanto mai nutrita la pattuglia delle moto che prenderanno parte alla Dakar 2020 che prenderà il via il 5 gennaio nel deserto dell’Arabia Saudita. Saranno, infatti, ben 147 i partecipanti al via nelle varie classi che si contenderanno il successo nella gara più difficile del mondo. Non mancherà, ovviamente, il vincitore del 2019 e 2016, l’australiano Toby Price che avrà come primo sfidante il trionfatore del 2018, l’austriaco Matthias Walkner. Con il numero tre scatterà il britannico Sam Sunderland, che si aggiudicò la Dakar 2017. Dopo le annate dominate da Marc Coma e Cyril Despres abbiamo assistito a grande equilibrio nelle ultime edizioni, e anche quest’anno non mancherà la battaglia. Gli italiani al via: Iacopo Cerutti, Maurizio Gerini, Francesco Catanese, Alessandro Barbero, Mirko Pavan, Alberto Bertoldi, Cesare Zacchetti, Fabio Fasola e Matteo ... Leggi la notizia su oasport

