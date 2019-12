Botti di Capodanno, nel comune napoletano si festeggia con le lanterne (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Niente fuochi d’artificio e bombe stanotte a Casamarciano. Un Capodanno senza Botti, spesso illegali e pericolosissimi, quello che stanno per vivere per il quinto anno consecutivo i cittadini di Casamarciano, piccolo comune della provincia napoletana. Al loro posto ci saranno le altrettanto suggestive lanterne cinesi che, in tutta sicurezza, illumineranno l’ultima notte dell’anno. Il sindaco ha infatti firmato anche quest’anno l’ordinanza comunale con cui si vietano i fuochi d’artificio. Lo scopo dell’ordinanza “speciale” di Andrea Manzi, primo cittadino di Casamarciano, è quello di evitare i feriti e difendere i più sfortunati che passeranno la notte senza dimora, gli animali e l’ambiente: “Un gesto di civiltà ma anche di bontà nei confronti di chi è meno fortunato. Una tradizione che si è consolidata in questi anni e che rappresenta lo ... Leggi la notizia su anteprima24

