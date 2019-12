Atac, dal 2020 riduzione del 70% su Metrebus per under 16. Raggi: “Incentiviamo uso mezzi pubblici” (Di martedì 31 dicembre 2019) La sindaca Virginia Raggi ha annunciato che da settembre 2020 gli studenti under 16 potranno chiedere una riduzione del 70% sull'abbonamento annuale Metrebus Card. L'iniziativa, per la quale sono stati stanziati 2,4 milioni di euro, è stata voluta dal Comune di Roma anche per incentivare i giovanissimi all'uso del mezzi pubblici. Leggi la notizia su roma.fanpage

