VIDEO – Ordigni in garage “Esplosione avrebbe distrutto palazzina”

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Due arresti, quattordici denunce e sequestro di circa cinque quintali di botti dalla potenza complessiva tale da far saltare in aria un’intera palazzina. E’ il bilancio di tre distinte ma contemporanee operazioni di ripristino ella legalità realizzate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Como e dai Baschi Verdi capitolini.Di seguito i dettagli delle tree operazioni, così come rese note da Arma e dalla Guardia di Finanza. Carabinieri Napoli – Quasi due quintali di botti in tredi un condominio. Due arresti e tre denunce. Questo il bilancio di un blitz dei Carabinieri della stazione di Villaricca, nell’ambito di un servizio di contrasto all’uso e alla vendita di botti illegali disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A finire in manette due uomini già noti alle Forze ...

