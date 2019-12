Un necrologio ironico (Di lunedì 30 dicembre 2019) La morte di un parente o di un conoscente tende ad essere una notizia triste, sebbene il modo di comunicarlo influenzi notevolmente il modo di percepirlo. In questo caso, i nipoti di una donna hanno deciso di dedicare un particolare necrologio per annunciare la sua morte. Nelle pagine di El Diario El Montañez in Spagna, un necrologio ha suscitato scalpore. Questo è l’annuncio della morte di una donna che nella vita rispondeva al nome di María Luis Valle Ezquerra. I suoi familiari afflitti, decisero di dedicare qualche parola alla sua memoria e rendere la comunità consapevole della morte di Doña María, attraverso un avviso tradizionale sul giornale. “Tutta la vita leggendo il giornale per le pagine dei necrologi, e per una volta che ci sei tu, non potrai leggerlo. I tuoi nipoti e bisnipoti. La supernonna ha preso il suo mantello e se n’è andata volando” Ma nelle ... Leggi la notizia su bigodino

