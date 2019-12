Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Negoziazioni alla stretta finale per arrivare alla fumata bianca. La, su richiesta della Consob, fa il punto con un comunicato sullo stato d’avanzamento della trattativa per l’acquisto del club di James Pallotta da parte di Dan Friedkin. “Su richiesta di CONSOB – si legge nella nota del club giallorosso -, con riferimento ad alcune … L'articolo: «innon

Solano_56 : 'Vicino l'accordo, puntiamo a chiudere prima di Capodanno' - un dirigente vicino alle trattative Pallotta-Friedkin… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Roma: «Trattative in corso, accordo non formalizzato»: Negoziazioni alla stretta finale per arriv… - CalcioFinanza : Roma: «Trattative con Friedkin ma accordo non formalizzato» -