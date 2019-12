Morte a Puente Viejo. Il Segreto, un personaggio esce di scena nel peggiore dei modi (Di lunedì 30 dicembre 2019) La soap iberica andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset per tutta la settimana di Capodanno, ad eccezione di mercoledì 1° gennaio. Un altro emozionante episodio de Il Segreto, quello che andrà in onda questo lunedì 30 dicembre, su Canale 5. La colluttazione con Isaac sarà decisiva e per l’ex ancella non ci sarà una via di fuga. La caduta di Antolina è inevitabile e, scivolando in un precipizio, perderà la vita. Matias, presente al fatto, tornato in paese, comunicherà la Morte della Ramos, mentre a ‘la Habana’ continueranno gli screzi tra Maria e l’infermiera Dori Vilches. Emozioni altissime e tante sorprese, che non permetteranno ai più appassionati di poter perdere le puntate. Il Segreto che, nella puntata di questo lunedì 30 dicembre, vedrà l’evolversi della vicenda che vede protagonisti Isaac e Antolina, avrà moltissimi altri colpi di scena, a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

