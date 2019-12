La guida non è uno scherzo! (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, è stato accusato di omicidio stradale per aver investito due ragazze di sedici anni in corso Francia a Roma. Il ragazzo è risultato positivo ad alcol, cannabis e cocaina ed anche se non c’è evidenza che ne abbia consumato quella sera questo particolare aggrava certamente la sua posizione. Dall’atra parte le due ragazze hanno attraversato frettolosamente la strada, con il semaforo pedonale rosso e senza percorrere le strisce. Da queste due posizioni si evidenzia un’imprudenza da entrambi i lati, senza giustificare l’atto illecito e tragico di Pietro. Questa vicenda dovrebbe far riflettere tutti i cittadini, la maggior parte dei quali non prende seriamente le regole stradali e non solo. Siamo una generazione che non sopporta l’attesa, le proibizioni (quindi il seguire le regole), mentre prevale un senso di libertà e spensieratezza. La stessa ... Leggi la notizia su ildenaro

