Juve, è in salita lo scambio con il Psg tra Emre Can e Paredes (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si complica lo scambio a cui stanno lavorando Juventus e Paris Saint Germain tra i due centrocampisti, Emre Can e Lobotka Juventus e Paris Saint Germain stanno lavorando sullo scambio tra i due centrocampisti Emre Can e Leandro Paredes ma, come riporta il Corriere di Torino, l’affare è tutto in salita. Le due società starebbero incontrando difficoltà sulla valutazione dei cartellini dei due giocatori. Leonardo valuterebbe il suo calciatore 10 milioni di euro in più rispetto al tedesco della Juve, mentre il club bianconero propone uno scambio alla pari. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

